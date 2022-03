Les archives de Bob Marley accessibles en ligne - IDBOOX

Bob Marley, plus qu’un musicien c’est une légende ! Ziggy Marley, son fils, vient d’annoncer le lancement des archives dédiées à Bob Marley.

Grâce au travail de Google Arts and Culture, la vie et l’œuvre du plus connu des jamaïcains est maintenant disponible en ligne et gratuitement.



Son fils explique que désormais chacun peut découvrir tout ce qui concerne Le roi du Reggae dans un seul endroit en ligne. C’est la plus vaste collection d’artefacts concernant Bob Marley décédé en mai 1981. Il complète : « Au cours de ce grand voyage, nous le voyons, entendons sa musique, nous écoutons ses paroles, nous regardons sa vie et nous apprenons quelque chose sur lui ainsi que sur nous-mêmes. »

Le cadeau est généreux. Les fans ont accès à plus de 2800 photos, des interviews, des vidéos, des témoignages…. et bien sûr, sa musique !



Bob Marley Legend propose donc à chacun d’explorer la vie et l’héritage de Bob Marley grâce à des documents rares jamais montrés, des expos en ligne, des focus sur ses concerts et des témoignages de la famille, d’amis et de fans et bien d’autres choses encore. Pour découvrir c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici