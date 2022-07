Les archives du Watergate sont en ligne et accessibles gratuitement

Pour la première fois depuis que le scandale du Watergate a éclaté il y a près de 50 ans.

Les documents papier du procès des États-Unis contre G. Gordon Liddy sont numérisés et consultables dans le catalogue des Archives nationales.

A propos du Watergate

Le scandale du Watergate est une immense affaire d’espionnage politique qui a fait couler beaucoup d’encre. Il aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis.



Dans la nuit du 17 juin 1972, cinq agents du Comité de réélection du président ont fait irruption dans les bureaux du Comité national démocrate du complexe de bureaux du Watergate à Washington, DC. Les documents présentés aujourd’hui, sont les pièces à conviction utilisées dans le procès de G. Gordon Liddy, E. Howard Hunt, Bernard Barker, Virgilio Gonzalez, Eugenio Martinez, James McCord et Frank Sturgis.

Les archives accessibles à tous

Pour commémorer le 50e anniversaire de l’effraction du Watergate, la National Archives and Records Administration (NARA) a numérisé et fournit un accès en ligne aux dossiers du procès US v. Liddy et aux pièces gouvernementales.

Chercheurs ou simple curieux intéressés par ce scandale historique trouveront en accès libre le dossier du procès et des centaines de pièces ayant servies de preuves : micro, sac de sport, photos etc…

Pour y accéder c’est ici

