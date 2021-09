Les archives publicitaires de la compagnie aérienne Pan-Am en accès libre - IDBOOX

Si vous preniez l’avion pour les Etats-Unis dans les années 60 – 70 la compagnie aérienne Pan American (Pan-Am) était un must.

Duke University Librairies vous propose une plongée dans l’histoire de cette compagnie mythique avec plus de 6000 documents.



L’histoire de la Pan-Am débute dans les années 40, pour se terminer en 1991.

Lorsque Pan Am a cessé ses activités, une équipe de personnes dévouées de la Pan Am Historical Foundation s’est mise au travail pour sauvegarder l’histoire documentée de la compagnie aérienne.



Cette collection impressionnante s’est spécialisée dans le recueil des objets marketing et publicitaires de la compagnie. Parmi ces documents on trouve notamment de nombreuses affiches et publicités parues dans la presse, qui paraissent si vintage aujourd’hui.



La recherche permet aussi de trier par type d’avions utilisés par la Pan-Am : Clipper, Boeing, Foker…

La visite de ces archives est un voyage en soi. Attachez vos ceintures c’est ici

