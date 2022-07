Les mondes de Chloé – Des podcasts scientifiques pour les enfants

Et si on mettait un peu de science dans les vacances ? France Culture lance sa première collection “savoirs” dédiés à la jeunesse : Les mondes de Chloé.

Le podcast s’adresse aux enfants à partir de 8 ans.



La première saison À la belle étoile, entre fiction et astronomie, est consacrée au ciel et aux constellations. L’astrophysicienne Françoise Combes (CNRS, Collège de France) a participé à l’écriture et intervient dans son propre rôle.

Les mondes de Chloé l’histoire

Chloé (interprétée par Léopoldine Serre), 11 ans, pipelette et espiègle, est guidée par sa grand-mère un peu sorcière, Hélène (interprétée par Anne Canovas), pour reconnaître les constellations, et comprendre : d’où viennent ces histoires de grande et de petite ourses ? La voie lactée est-elle liée à un produit laitier ?…

Pour en savoir plus sur l’origine des étoiles ou l’avenir des nébuleuses, elles se projettent ensuite dans un voyage interstellaire – les deux pieds sur Mars et Vénus, à l’intérieur d’un trou noir… où l’astrophysicienne Françoise Combes répond à toutes leurs questions.

La première saison a débuté, la seconde commencera le 21 juillet. Les podcasts sont gratuits à écouter ici.

Intéressés par les podcasts ? Consultez notre rubrique ici