Les passeports belges illustrés avec des personnages de BD - IDBOOX

Des personnages de BD sur le passeport belge ! Si vous êtes de nationalité Belge, sachez que désormais votre passeport va changer de visage.



Le ministère des Affaires étrangères de Belgique a annoncé cette initiative originale, mettant à l’honneur de célèbres personnages des bandes dessinées et des décors tirés des aventures de divers albums.

Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs..

Ce n’est pas une blague ! Le nouveau passeport belge comprend désormais des illustrations de Tintin, la fusée lunaire, le manoir de Moulinsart, ainsi que les Schtroumpfs ou encore Lucky Luke.



Ce passeport n’est pourtant pas un objet de loisir, le ministère annonce que la sécurité de ce document d’identité a été renforcée.



Sachez aussi , que les maisons d’édition et les ayants-droits, ont donné leur accord pour l’utilisation de ces images.

Pour le gouvernement, la mise en circulation de ce document de voyage inédit est une belle façon de rendre hommage au 9ème art, la bande dessinée qui est un élément important de la culture du pays et de son rayonnement à l’étranger.



Ces nouveaux passeports trop chouettes, version BD ultra-sécurisés sont disponibles dès le 7 février au tarif habituel soit 65 euros (pour adultes) et 35 euros (pour mineurs).