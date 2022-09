Les Signes de Voltaire, une plateforme gratuite pour apprendre la Langue des Signes – LSF

« Les Signes de Voltaire » est une nouvelle plateforme numérique permettant à tous, à partir de 11 ans, d’apprendre la langue des signes (LSF).

Le 23 septembre c’est la Journée internationale des langues des signes. A cette occasion, la Fondation Voltaire et l’AEFS lancent une interface permettant d’apprendre la LSF.

Inclusion numérique

L’objectif est de faciliter l’accès à cette langue qui permettra à toutes et tous de communiquer autrement, avec les personnes sourdes mais aussi en toutes circonstances. Ce parcours est une initiation qui permettra à terme de connaitre plus de 800 signes.



Le fonctionnement est simple. Il suffit de 15 à 20 minutes une ou deux fois chaque semaine pour acquérir progressivement les bases LSF.

Le 20 septembre, le parcours LSF sera aussi accessible à près de 800 000 utilisateurs actifs du Projet Voltaire via leurs comptes professionnels ou CPF.

Les Signes de Voltaire comment ça marche ?

Chaque niveau commence par une vidéo d’introduction qui présente la série de signes à découvrir dans ce niveau.

On accède ensuite à une série d’exercices. L’utilisateur est invité à reconnaître cette série de signes et leur signification.

Plus tard dans le parcours, on peut assembler des signes afin de recomposer un mot ou un discours signé, avec les deux formateurs sourds.



L’accès à Les Signes de Voltaire est gratuit. La version bêta est disponible dès maintenant avec 160 signes qui permettent d’exprimer les émotions, la pensée / le jugement, les actions, l’alphabet.

Un projet à long terme pour les DYS également

Les Signes de Voltaire évoluera dans le temps. Dès le mois de décembre plus de 600 signes seront proposés.



En 2023, il y aura également un parcours adapté aux personnes dyslexiques et aux malvoyants.



Pour les formateurs et les enseignants, un tableau de bord pour suivre l’apprentissage des apprenants sera aussi mis en ligne.

Ce projet est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de sa grande cause régionale 2022, « Audition et Surdité ». Pour commencer à apprendre la LSF Cliquez ici

Lire d’autres articles sur le thème Accessibilité et numérique ici