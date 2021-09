Les statistiques de l’INSEE du 19e siècle à nos jours en accès libre - IDBOOX

Tous les chiffres produits par l’INSEE sont désormais accessibles en ligne et gratuitement.

La Bibliothèque numérique de la statistique publique (BNSP) vient d’ouvrir ses portes.

Ce projet a été possible grâce au partenariat entre la BnF (Gallica marque blanche) et l’institution.



Plus de 38 000 documents produits par l’Insee et ses partenaires, du XIXe siècle à nos jours, sont accessibles à tous : chercheurs, professionnels ou encore curieux.



La BNSP est par ailleurs enrichie de documents issus de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui compte à ce jour 8 millions de documents.



Santé, emploi, agriculture, éducation, et bien d’autres sujets sont couverts. Au total, il y a 12 thèmes génériques. Les recherches s’effectuent par thème, période, région etc. Les statistiques françaises ont désormais un foyer numérique. Pour y accéder c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels et scientifiques en accès libre ici