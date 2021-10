L’Héritage des ponts et chaussées la nouvelle bibliothèque numérique gratuite - IDBOOX

L’École des Ponts ParisTech et la Bibliothèque nationale de France lancent une nouvelle bibliothèque numérique patrimoniale : L’Héritage des ponts et chaussées.

Chacun a accès gratuitement à plus de 15 000 documents du XVIIIe siècle à nos jours.



La bibliothèque des Ponts et chaussées est une véritable mine d’or pour celles et ceux qui s’intéressent à l’aménagement du territoire, routes, génie civil, transports. Toutes ces données sont désormais accessibles en numérique sur une plateforme développée en partenariat avec Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Que trouver dans L’héritage des ponts et chaussées ?

Vous avez accès sans restriction à des milliers de documents, dont voici quelques exemples : des journaux de missions (XIXème siècle) et des dessins des élèves ingénieurs (XVIIIème XIXème siècles); des photographies de grandes réalisations dans le domaine du génie civil, en France et l’étranger (travaux du métropolitain, phares, ponts, viaducs et construction des lignes de chemin de fer, etc.).

De plus vous découvrez un corpus de 400 manuels de cours anciens ; la revue des Annales des ponts et chaussées, les procès-verbaux des conseils de l’École (1804-1920) ; la collection des travaux de Charles-Joseph Minard, pionnier de la statistique graphique ; des documents manuscrits et imprimés remarquables…

Pour accéder à cette nouvelle bibliothèque numérique c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici