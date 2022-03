Mali Magic - Les manuscrits de Tombouctou disponibles en ligne et gratuitement - IDBOOX

Nous vous en parlions en 2013, les manuscrits de Tombouctou étaient en danger. Partiellement détruits par les islamistes, une grande opération de sauvegarde et de numérisation était alors mise en place.

Aujourd’hui grâce au travail de Google et de plusieurs partenaires internationaux les manuscrits de Tombouctou sont accessibles en ligne et gratuitement à tous.

Les manuscrits de Tombouctou

Essentiellement rédigés en peul et en arabe entre le 11ème et le 15ème siècle, les manuscrits de Tombouctou ont partiellement été détruits par les islamistes au Mali.



Ils contiennent des siècles de connaissances et d’érudition africaines sur des sujets allant des mathématiques aux cartes astrologiques.



Néanmoins, les bibliothécaires sur place estimaient que 90% d’entre eux ont pu être protégés, sauvés des flammes et des vols sur les 300 000 existants.



Les manuscrits ont été passés en contrebande puis déposés en lieu sûr depuis Tombouctou après que des groupes militants islamistes ont pris le contrôle de la ville du nord du Mali en 2012. La présentation des manuscrits en ligne est à elle seule magique (voir ci-dessus) ! Une spirale composée des 40 000 manuscrits s’offre à vous, cliquez et explorez c’est incroyable ! Cliquez ici

Mali Magic

Le portail Mali Magic présente aujourd’hui le travail de numérisation de 40 000 manuscrits de Tombouctou. Mais le projet ne s’arrête pas là.

Les textes ont été traduits en plusieurs langues dont le français.

Mali Magic propose aussi de nombreuses découvertes sur la culture africaine et malienne.

Explorez les 4 M du Mali : Manuscrits, Musique, Monuments et aussi Art Moderne.

Les autres découvertes

Sur Mali Magic vous allez aussi vous plonger dans des voyages musicaux. Mais aussi dans la découverte de la plus grande mosquée en Banco du monde. Vous la visitez en réalité virtuelle.



Vous entrez en contact avec celles et ceux qui font du Mali un pays où la culture est au centre : musiciens, chanteurs, artistes contemporains (sculpteurs, peintres, photographes…). Vous allez aussi visiter les plus vieilles villes d’Afrique comme Djenné.

Vous l’aurez compris, Mali Magic est une belle façon de préserver la patrimoine africain et malien grâce au numérique. Sauver ces trésors des mains des obscurantistes et apporter la connaissance à travers le monde, voilà Mali Magic ! Pour explorer c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici