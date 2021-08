Marble – Une plateforme avec des milliers de contenus historiques en accès libre - IDBOOX

L’Université de Notre-Dame (USA) et le Snite Museum lancent Marble. Cette plateforme est gratuite et ouverte à tous. Les deux partenaires proposent désormais un site web commun.



Marble, comprenez : (Museums, Archives, Rare Books, and Libraries Exploration) pourra intéresser les chercheurs, les universitaires et toutes les personnes sensibles à l’histoire.



Des milliers de documents sont déjà en ligne. Manuscrits, photographies, peintures, sculptures, audio… il y a de quoi explorer des tas de domaines historiques.



Les documents recensés débutent en l’an 300 et couvrent une période jusqu’aux années 2000.

Chaque ressource est numérisée en haute définition et comporte une fiche explicative. Vous pouvez télécharger gratuitement la plupart de vos découvertes.

Pour se rendre sur Marble c'est ici en anglais exclusivement.