MuseumWeek 2021 – Le RDV culturel sur les réseaux sociaux pour jouer et apprendre - IDBOOX

MuseumWeek vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, pour découvrir les secrets des musées et institutions du monde entier.

Cette 8ème édition est basée sur le thème de la résilience (ResilArt).

MuseumWeek dure 7 jours jusqu’au 13 juin.



Les organisateurs de la #MuseumWeek sollicitent donc leur réseau de plus de 6000 institutions culturelles autour de la formule « 7 jours, 7 thèmes, 7 hashtags ». Cette année encore, la France y participe massivement.

MuseumWeek le programme

Lundi 7 juin # ilEtaitUneFoisMW Retrouvez les premiers partages en utilisant ce hashtag.



Mardi 8 juin # CoulissesMW . Le public va découvrir le quotidien des institutions, les coulisses et peut-être quelques secrets bien gardés.



Mercredi 9 juin # YeuxDenfantsMW . Le musée se montre à travers les yeux d’enfants



Jeudi 10 juin # EurekaMW. C’est un hommage aux inventeurs et aux inventions en tout genre.



Vendredi 11 juin # DonneUnTitreMW . Ce sont des jeux et des défis culturels à partager avec les amoureux de la culture.



Samedi 12 juin # LartEstPartoutMW. En visite au musée ou en balade à l’extérieur, partagez vos visions artistiques et poétiques du monde qui vous entoure !



Dimanche 13 juin # DesMotsPourLeFuturMW . Laissez un mot, une photo, une vidéo, une déclaration pour les générations à venir ou pour soi-même.



Pour trouver d’autres contenus utilisez aussi le hashtag #MuseumWeek.