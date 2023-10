Netflix – Mauvaise nouvelle les prix augmentent en France

Netflix augmente le tarif de ses abonnements en France. On ne s’y attendait pas. Combien coûte Netflix maintenant ?

Le service de streaming a présenté ses résultats Q3 2023. Outre ses revenus en hausse de 9% par rapport à la même période l’année dernière, Netflix a fait une annonce qui ne va pas faire plaisir à ses abonnés.

Netflix augmente ses abonnements en France

Son objectif pour Q4 2023 est d’accélérer la hausse de ses revenus pour atteindre une augmentation 11% à 12%. Vous allez devoir mettre la main à la poche pour aider Netflix à contenter ses actionnaires. Elle envisage aussi d’ouvrir des lieux physiques baptisés Netflix House.

La compagnie a décidé d’augmenter ses abonnements aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France. Seule consolation, toutes les offres ne sont pas concernées. Commençons par les Etats-Unis.

Les abonnements avec publicités et standards ne changent pas. Ils restent à 6,99$ et 15,99$. En revanche, les offres Basic et Premium passent à 11,99$ et 22,99$.

Combien coûte Netflix en France ?

La France hérite du même schéma. L’abonnement essentiel passe de 8,99€ à 10,99€ et le Premium monte à 19,99€ au lieu de 17,99€. Les abonnements avec publicités et Standard restent au même prix c’est-à-dire 5,99€ et 13,49€ par mois.

Ces nouveaux tarifs sont applicables dès le 18 octobre 2023. Le Royaume-Uni est logé à la même enseigne que la France.

C’est une hausse importante mais Netflix juge que ces prix sont très compétitifs. Notamment, l’offre à 5,99€ qu’elle estime à peu près équivalente au prix d’une place de cinéma aux USA.

Espérons que l’appétit de Netflix s’arrête là et que l’idée d’augmenter les autres abonnements ne vienne pas à l’esprit des instances dirigeantes.