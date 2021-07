Nuit Européenne des Musées la carte interactive - IDBOOX

La Nuit Européenne des Musées c’est le samedi 3 Juillet partout en France et en Europe.

Plus de 1800 manifestations sont répertoriées pour cette grande rencontre avec les œuvres ! Une programmation riche et variée pour tous les âges vous attend.



De nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes selon les consignes territoriales et la situation sanitaire de chaque pays, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.



Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.



Pour découvrir le programme en fonction de votre ville une carte interactive est en ligne. Il suffit de saisir le nom de votre commune ou de votre région pour accéder au programme complet de la 17e Nuit Européenne des Musées ! C’est ici