Paris Musées Explore – La nouvelle plateforme gratuite pour découvrir, jouer et lire

Paris Musées Explore est une toute nouvelle plateforme mettant en lumière des contenus culturels numériques.

Entièrement gratuite, elle permet d’explorer toute la richesse des collections des 14 musées et sites de la Ville de Paris (Petit Palais, Carnavalet, Musée Zadkine, Musée d’Art Moderne, Cernuschi…). Amateurs de culture, et curieux vous allez vous régaler !

Tous les contenus numériques de ces musées sont désormais rassemblés dans un seul endroit.

Paris Musées Explore est interactive et met à la disposition de tous les publics des contenus passionnants, en français et en anglais.

Parcours et visites virtuelles, cours en ligne, œuvres numérisées en 3D, catalogues et dossiers pédagogiques, jeux et quiz… Vous n’avez qu’à choisir.

Il y a également des podcasts « Chefs d’œuvre en réserves ». On découvrira les trésors et récits cachés des musées.

Pour le lancement de la plateforme, plus de soixante-dix nouvelles œuvres en Giga Pixel ont par ailleurs été intégrées. Cela porte à 300 le nombre total d’œuvres accessibles sur la plateforme.

Le portail dispose de 4 sections principales : Écouter, Lire (accès notamment à des catalogues d’expos), Jouer, Regarder.

La navigation est fluide et intuitive. On explore des œuvres « à la loupe » au gré des envies. On crée par exemple ses mini peintures à la façon d’ Anna-Eva Bergman. Le visiteur choisit aussi son parcours d’exposition en fonction des visites proposées.

Bref, Paris Musées Explore est à portée de clic sur ordinateur, smartphone et tablette. Ce nouveau concept ne demande qu’à être exploré pour y découvrir des raretés fantastiques. Pour y accéder c’est ici.

