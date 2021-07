Pass sanitaire - QR-Code Comment intégrer vos tests et vaccins dans l’appli TousAntiCovid? - IDBOOX

Covid-19 – Le gouvernement a mis en place le Pass sanitaire. A partir du 21 juillet il est obligatoire pour entrer dans les musées, les cinémas, les festivals… accueillant plus de 50 personnes.

Début août le Pass sanitaire sera étendu dans les cafés, restaurants, avions, trains, hôpitaux …

Qu’est-ce que le Pass sanitaire ?

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire de test ou de vaccination, sous forme de QR Code. A l’aide de TousAntiCovid Verif, les QR sont vérifiés par les pros.

L’application TousAnticovid le chemin le plus simple pour intégrer vos tests

Tests PCR, Antigénique, Pass Européen, Vaccins (une dose ou 2 doses), tous ces certificats sont intégrables dans l’application iOS ou Android TousAnticovid.



Plutôt que d’avoir des papiers sur vous ou des fichiers pdf qui encombrent votre téléphone c’est la meilleure solution pour stocker vos certificats liés à la Covid-19.

Comment intégrer vos tests et vaccins dans l’appli TousAnticovid ?

-Une fois l’appli TousAnticovid téléchargée sur votre téléphone, ouvrez-la.



-Vous voyez en bas à droite un rond bleu avec un carré blanc.



-Appuyez sur ce bouton, autorisez l’accès à l’appareil photo.



-Scannez le QR Code via un document papier en votre possession ou en le pointant sur un autre écran, votre ordinateur par exemple.



Et c’est tout ! Rendez-vous ensuite dans la section « Mon carnet » de l’application.

Vous retrouvez ainsi tous vos certificats de tests et vaccins.

Comment transformer vos QR Code pour qu’ils soient valides pour le Pass européen ?

Voici comment faire.

Vos certificats sont déjà intégrés dans l’appli TousAnticovid. Vous voulez les mettre à la norme européenne ? Il y a deux procédures.



1 vous accédez au portail du gouvernement cliquez ici pour voir la procédure



2 Dans l’appli TousAnticovid, vous ouvrez votre QR Code dans « Mon carnet » à droite se trouve trois petits points.



Cliquez sur ces petits points, l’outil vous demande « transformer au format européen », validez et c’est tout.