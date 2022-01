Passe Navigo un passeport pour la culture avec des réductions - Comment ça marche ? - IDBOOX

Votre carte Navigo devient un sésame pour la culture.

Le Passe Navigo évolue et entend donner accès à la culture (expositions, festivals, concerts etc.), le tout à des prix avantageux.

L’objectif est de servir de tremplin pour encourager les franciliens à se rendre dans les lieux de culture. Plus de 300 établissements culturels sont déjà partenaires dans toute l’Ile-de-France.



Les partenaires culturels proposent de nombreuses nouvelles offres et conditions tarifaires attractives à destination de tous les publics.



La Région IDF, le CRT Paris Île-de-France et IDF Mobilités allient leur expertise dans le domaine de la culture, du tourisme et des transports, pour proposer ces avantages.

Passe Navigo et Passeport Culture comment ça marche ?

Première chose à savoir, tous les détenteurs d’un passe Navigo bénéficient des avantages culture. Celui-ci doit être en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy et Découverte) soit 4 millions de franciliens.



Il suffit de présenter son passe Navigo actif, à l’entrée du lieu culturel partenaire pour bénéficier des avantages culture.



Vous obtenez alors, des tarifs réduits sur les entrées, les services, l’offre de restauration…



Ce passeport culture concerne les cinémas, les musées, les salles de spectacles, les festivals, les centres culturels s’ils sont partenaires.



Pour découvrir les lieux de culture qui entrent dans l’offre, cliquez ici ou voir ci-dessous et découvrez la carte interactive répertoriant les 300 lieux. Vos recherches s’effectuent par arrondissement, ville et type de lieu.