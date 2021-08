Plus de 30 histoires en musique pour les enfants à écouter gratuitement - IDBOOX

En voiture, pendant un temps calme, écouter une histoire fait toujours plaisir. Radio Classique a pensé aux enfants.

La radio musicale propose d’écouter une trentaine d’histoires mises en musique.

Les histoires racontées par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques classiques sont juste magiques.

L’histoire du Chat botté accompagnée par la musique de Lully, Le Vaillant petit tailleur par Dvorak, La légende de mélusine par Mendelssohn, la Chèvre de Monsieur Seguin est quant à elle racontée au son de Berlioz. Le tout fonctionne à merveille !

Ces podcasts sont d’une grande qualité, ils mixent le plaisir de l’écoute du texte à celui de la musique classique. La voix de la comédienne charme petits et grands on en redemande !



Le tout est gratuit, à écouter sans modération. Pour écouter c’est ici

