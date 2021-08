Plus de 3000 livres anciens pour les enfants accessibles en ligne gratuitement - IDBOOX

Internet Archive poursuit inlassablement son travail de numérisation. Sur la plateforme, IA a mis en ligne 3336 livres issus de la littérature jeunesse dans le monde.

Parmi cette collection inestimable de livres illustrés, la majorité est en anglais, mais on trouve aussi 75 ouvrages en français, des albums en chinois ou encore en arabe.



Parmi les livres en français disponibles, on retrouve les auteurs classiques de la littérature jeunesse : Charles Perrault, Jean de La Fontaine, La Comtesse de Ségur etc…



Il suffit de naviguer dans le catalogue, trier par thème, par auteur ou par langue. En choisissant un livre, vous cliquez et accédez à une liseuse intégrée. On peut aussi en étant connecté, télécharger le livre. Le tout est gratuit.



Ce voyage au pays du livre jeunesse ancien est un véritable enchantement. Le choix est varié et surtout on côtoie les textes originaux et les illustrations au charme désuet.

C’est une véritable mine d’or pour les amateurs de livres pour enfants. Pour accéder à la collection c’est ici . Les livres en français sont ici

