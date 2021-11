Pop Culture - Des milliers de livres de science-fiction en lecture gratuite - IDBOOX

Il y a quelques années l’auteure et éditrice Judith Merril a fait don de sa collection de documents liés à la science-fiction à la Bibliothèque de Toronto.

Les passionnés de Pop Culture peuvent s’y rendre pour consulter des raretés dans le genre SF, anticipation et Fantasy.

La collection abrite de nombreuses œuvres précieuses. La plus rare étant probablement le livre de William M. Timlin « The Ship That Sailed to Mars ». C’est un titre des années 1920, un livre publié à 2000 exemplaires.



Mais aujourd’hui on peut consulter et télécharger ces trésors depuis chez soi. Plus de 80 000 contenus sont disponibles en ligne et gratuitement (et 172 000 au total).

Dans cette collection numérisée on trouve des livres et documents datant du 19e au 20e siècle, certains sont en français, la majorité est en anglais.



On y trouve de la fiction, de la non-fiction, des biographies, des périodiques, des pulp magazines, des romans graphiques, des manuscrits, de la correspondance, des œuvres d’art originales et des livres de jeux de rôle.

Voir la sélection ici ou une sélection plus large ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici