PowerZ – Le jeu vidéo gratuit pour apprendre et réviser

PowerZ est un jeu vidéo entièrement gratuit adapté au rythme des enfants du CE1 au CM2.



Pendant les vacances, on ne pense pas à la rentrée et heureusement. Pourtant, faire marcher ses méninges aide à effectuer une repise en douceur.

Soutenu par Hachette et Bayard, PowerZ est un jeu malin à jouer sur smartphone, tablette et ordinateur.

L’objectif de ce jeu conçu par une équipe de 50 personnes est de défendre une valeur forte, une éducation accessible à tous ! Maths, français, géographie, biologie, … on travaille comme à l’école sans s’en apercevoir.

Le jeu se présente comme une aventure. Il y a plusieurs thèmes : Encyclopédie pour découvrir des milliers de choses, aventure, énigmes, et musique. L’univers jouable de ce jeu est pensé pour rendre service aux jeunes et éviter le décrochage scolaire. L’envie est aussi de rendre l’écran utile pour faire progresser les juniors dans l’acquisition des connaissances.

La difficulté des jeux s’adapte au niveau de l’enfant grâce à une IA non intrusive.

De plus, il n’y a pas de publicité et pas de collecte de données.

Si votre enfant tourne en rond avant la rentrée scolaire, proposez-lui de jouer à PowerZ, essayez, c’est ludique et malin.

