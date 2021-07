Que se passe-t-il sur internet en 1 minute en 2021 ? - IDBOOX

Découvrez ce qu’il se passe en seulement une minute sur internet dans une infographie qui regroupe les géants du web.

Des quantités phénoménales de données s’échangent sur internet chaque minute. Il est très difficile de s’imaginer le volume que cela représente. Communiquer, acheter, échanger, partager, poster, regarder, Internet s’est imposé comme un outil incontournable au quotidien.

Scroll, post, swipe, tweet, like share, download, streaming, snap sont devenues des actions que nous répétons à longueur de journée. 60 petites secondes suffisent à montrer à quel point nous sommes accros à internet.

Lori Lewis a rassemblé les données et crée un graphique pour le site AllAccess. Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Netfllix Twitch, Youtube et bien d’autres encore, il met en évidence l’activité en une seule petite minute chez les grands acteurs du web. Ca donne le vertige.

Lori Lewis fait cet état des lieux chaque année. Elle a un peu changé les curseurs pour 2021 mais il est amusant de comparer les chiffres avec les éditions précédentes. On voit la progression fulgurante de certaines sociétés comme Twitch ou Tik Tok par rapport à 2020.

Si on remonte encore plus loin en 2017, certaines en étaient encore aux premiers balbutiements et d’autres n’existaient même pas alors que ce sont de vraies monstres aujourd’hui.