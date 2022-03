Quels sont les réseaux sociaux les plus populaires au monde ? Infographie - IDBOOX

Les réseaux sociaux sont partout ! Qu’on soit un politique, une star, un influenceur, un média ou un simple quidam, les réseaux sociaux ont changé nos vies et le monde.

Quels sont réseaux sociaux les plus populaires dans le monde ?

Ces plateformes sont des organes de communication dans lesquels on fait passer les messages. Poubelles ou véritable source d’info, les réseaux sont aujourd’hui incontournables.

Semrush, spécialiste du marketing en ligne, a analysé diverses statistiques pour donner un aperçu fascinant de la façon dont les réseaux sociaux sont utilisés dans le monde aujourd’hui. La société a classé les 25 plateformes les plus populaires dans le monde.



Sans surprise on voit que Facebook, Youtube et Whatsapp sont dans le top 3. IIs capitalisent plus de 5 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

Vous remarquerez aussi que dans le classement ci-dessous certains réseaux sont moins connus dans l’hexagone. Douiyn par exemple est juste derrière TikTok et devant QQ. Ces réseaux sont tous chinois. Ce qui explique en partie qu’ils n’ont pas encore percés en France et en Europe, mis à part TikTok.