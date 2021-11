Ray Bradbury - Une exposition en ligne à voir gratuitement - IDBOOX

Bradbury 101 est une exposition à voir en la Bibliothèque universitaire de Caroline du Sud. Si vous n’y êtes pas assistez-y en ligne et gratuitement.

Ray Bradbury a légué sa collection à Anne Farr Hardin, aujourd’hui ses trésors sont exposés en physique et en ligne.



L’auteur américain (22 août 1920 – 5 juin 2012) est bien connu des fans de SF et de Pop Culture. Fahrenheit 451, The Martian Chronicles et The Illustrated Man font partie de ses chef-d ‘œuvres.



L’exposition Bradbury 101 lui rend hommage et présente les premières éditions de ses livres ses premières apparitions dans des fanzines, des Pulps et des magazines difficiles à trouver. On y découvre aussi sa correspondance de l’auteur, et des souvenirs liés à sa carrière.



Chaque document est expliqué et commenté (en anglais). On peut aussi feuilleter des extraits. Pour y accéder c’est ici

