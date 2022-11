Réalité augmentée – Quand le Centre Pompidou se transforme en instrument de musique

C’est une expérience inédite proposée par le Centre Pompidou et Snapchat ! Pour qui aime la culture et la tech vous allez découvrir ce lieu mythique comme jamais !

A l’occasion de l’exposition de Christian Marclay jusqu’au 27 février 2023, le Centre Pompidou et Snapchat présentent une nouvelle expérience de réalité augmentée, “Playing Pompidou”. Elle permet aux visiteurs du musée de s’immerger davantage dans l’univers sonore de Christian Marclay.

Réalité augmentée et culture

Grâce à leur appareil photo sur l’application Snapchat, les visiteurs déclenchent “Playing Pompidou”, une expérience interactive audio et visuelle en réalité augmentée. Celle-ci présente des bruits bruts trouvés par Christian Marclay à l’intérieur du bâtiment du Centre Pompidou.

Les Snapchatters et les visiteurs créent alors une boucle musicale personnalisée à partager avec leurs amis.

Des versions de l’expérience seront accessibles à la fois devant le Centre Pompidou et depuis n’importe où via la Lens sur le profil Snapchat du Centre Pompidou, ou en scannant le code QR de l’exposition du site web du musée.



Et, jusqu’au 27 février 2023, “All Together” une installation audiovisuelle immersive, issue du spectacle révolutionnaire Sound Stories de l’artiste. Elle met en scène des sons et des vidéos Snapchat. L’œuvre est accompagnée de “Playing Pompidou”, développée par Marclay en collaboration avec l’AR Studio de Snap. Votre billet pour l’expo ici

