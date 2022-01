Rembrandt : Observez La Ronde de Nuit en 717 Gigapixels ! - IDBOOX

Le Rijksmuseum d’Amsterdam a mis en ligne la photo du chef-d’œuvre de Rembrandt La ronde de Nuit, en 717 milliards de pixels.

Début 2021, la société Hirox a numérisé le fameux tableau La Jeune Fille à la Perle de Vermeer, en 10 milliards de pixels, ce qui était déjà fantastique (lire notre article).



Aujourd’hui, le chef-d’œuvre de la peinture hollandaise est désormais visible dans ses moindres détails. Le Rijksmuseum propose de voir La Ronde de Nuit comme jamais. C’est une prouesse technologique au service du patrimoine culturel !

La Ronde de Nuit, pénétrez dans le tableau

Du coup de pinceau aux minuscules particules de pigment, observez tous les détails du chef-d’œuvre !

L’équipe de recherche de l’Opération Night Watch a réussi à prendre une photo extrêmement détaillée. C’est la photo la plus grande et la plus détaillée jamais prise d’une œuvre d’art, Elle fait 717 gigapixels.

Avec cette photo, vous pouvez découvrir cette toile de façon précise. Observez les minuscules fissures, les beaux détails et bien plus encore. Découvrez la technique de peinture de Rembrandt.

La techno au service de la culture

Comment est-ce possible ? La toile numérisée fait 717 gigapixels, soit 717 milliards de pixels.

La distance entre deux pixels est de 5 micromètres (0,005 millimètre), ce qui signifie qu’un pixel est plus petit qu’un globule rouge humain.



Pour créer cette image, un appareil photo Hasselblad H6D 400 MS de 100 mégapixels a capturé 8439 photos individuelles mesurant chacune 5,5 cm x 4,1 cm. Ces photos ont ensuite été assemblées ensemble au moyen de l’intelligence artificielle pour former une grande image. Grâce à cela, on obtient un fichier de 5,6 téraoctets. Pour découvrir La Ronde de Nuit comme jamais c’est ici