Rijksmuseum - Plus de 700 000 œuvres en téléchargement gratuit - IDBOOX

L’un des plus beaux musées du monde fait un cadeau à la planète. Le Rijksmuseum d’Amsterdam poursuit inlassablement la numérisation des œuvres du musée.



En 2012, le Muséum mettait en ligne plus de 125 000 œuvres, aujourd’hui, c’est exactement 727 625 images HD à télécharger gratuitement dans le portail Studio du musée.



On trouve des peintures de Rembrandt, de Vermeer, de Van Dyck et de bien d’autres artistes incontournables. Des parcours thématiques sont aussi proposés. Il y en a pour tous les goûts. Ces trésors sont inestimables et le musée tient à ce qu’ils soient à la portée de tous.



Les contenus sont librement accessibles et téléchargeables pour tous et quelque soit l’endroit du monde où vous vous trouvez. Avec ces œuvres d’art le musée vous invite à créer vos propres chefs-d’œuvre en les utilisant à votre convenance.

