Street Art – Un MOOC sur l’Art urbain

A la rédaction on vous parle souvent d’Art urbain ou de Street Art. Sachez que vous allez tout savoir sur cet art grâce à un MOOC, cours gratuit en ligne.

A partir du 20 novembre, la RMN-GP et la Fondation Orange organisent un MOOC sur l’art urbain. Les inscriptions sont gratuites.

Le MOOC Art urbain va nous faire découvrir ce phénomène mondial qui jouit depuis le milieu du XX e siècle d’un engouement populaire. Désormais, il séduit aussi les institutions artistiques, les médias, le marché de l’art et les élus.

Derrière l’expression « art urbain », on trouve des cultures et des personnalités très diverses. Qui sont ces artistes ? Quels sont leurs supports de prédilection, leurs techniques, leurs styles, leurs inspirations ? Ces pratiques ont un point commun : elles se sont d’abord exercées dans la rue gratuitement et sans autorisation, en toute liberté.

MOOC art urbain 3 séquences

Le cours en ligne se découpe en 3 séquences.

Un Art à la portée de tous

1 Quelles sont les racines du graffiti ? Depuis les fresques de Lascaux jusqu’aux métros new-yorkais, le graffiti est devenu un pilier du hip-hop et un art accessible à tous.

2 Un Art révolté

L’art urbain devient une tribune politique, remettant en question l’élitisme artistique tout en favorisant une créativité éphémère dans l’espace public.



3 Le street art, un « screen art »

L’art urbain se transforme à l’ère numérique. Comment les nouvelles technologies brouillent-t-elles les frontières entre l’espace physique et numérique ? Pour vous inscrire c’est ici

