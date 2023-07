TikTok – Comment utiliser la nouvelle fonction Texte long ?

Nouveau sur TikTok vous pouvez désormais publier des textes ! Après les photos et surtout les vidéos la fonction Texte long est disponible sur le réseau social.

Cette option sera sûrement très utile notamment auprès des BookTokers qui désirent parler de livres.

Comment activer et publier en mode texte ?

Lorsque vous accédez à la page accède à la page de l’appareil photo, vous choisissez parmi trois options: photo, vidéo et texte.

En sélectionnant le texte, vous êtes dirigé vers la page de création de texte pour saisir le contenu de la publication.



Une fois arrivé sur la page de publication, il est possible de retrouver des options familières pour personnaliser le contenu.

Celles-ci incluent l’ajout de son, l’ajout d’un emplacement, la possibilité de commenter et d’autoriser les Duos, entre autres. Ces fonctionnalités rendent les publications de texte aussi dynamiques et interactives que n’importe quelle vidéo ou photo.

Les plus pour mieux Tiktoker du texte

Voici quelques fonctions qui rendront vos publications plus attractives encore.

-Les Stickers. Ils permettent d’améliorer le texte en sélectionnant des autocollants en rapport avec le contenu et ajouter une touche d’originalité à sa publication.

-Les Tags et hashtags : Tout comme dans les vidéos ou les photos, il est possible d’identifier d’autres comptes en les taguant, ainsi que d’ajouter des hashtags liés à des sujets ou des tendances pertinents.

-Les couleurs d’arrière-plan : Choisir parmi une variété de couleurs d’arrière-plan pour faire ressortir le texte.

–L’ajout de son : Le son est un élément essentiel de l’expérience TikTok, c’est pourquoi il est intégré aux publications de texte. La plateforme permet d’ajouter des morceaux de musique que les lecteurs pourront écouter en parcourant le texte.

–La fonction brouillon et suppression : Tout comme pour les vidéos ou les photos, la plateforme permet d’enregistrer les brouillons et de les conserver avec d’autres publications non publiées, afin de les modifier ultérieurement ou de les supprimer complètement.

Amusez-vous !

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités