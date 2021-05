Tous prêts pour la Dictée 2021 ! Le rendez-vous du lundi 24 mai - IDBOOX

Tous prêts pour la dictée c’est aujourd’hui ! A vos stylos pour un grand moment autour de Jules Verne.

France 3, Lumni et le ministère de l’Education nationale organisent Tous prêts pour la dictée.

Lundi 24 mai 2021 dès 14 heures, munissez-vous d’une feuille et d’un stylo pour participer à Tous prêts pour la dictée !

Ce programme est présenté par Mélanie Taravant et Alex Goude. C’est diffusé sur France 3, le Réseau des 1ère et TV5 Monde.

Cette année, c’est la comédienne Anny Duperey qui prête sa voix pour ce bel exercice.

Voici le programme

14h00 : On prépare la dictée ! (45 min)

Un jeu axé sur l’univers de l’auteur, la grammaire et l’orthographe, pour s’entraîner de façon ludique et découvrir le texte de Jules Verne choisi pour la dictée.

14h50 : Tous prêts pour la dictée ! (80 min)

C’est l’heure de la dictée lue par notre lecteur ou lectrice mystère, suivie de la correction de la dictée par le professeur de français Nicolas Saulais. (Niveau 3e et plus )