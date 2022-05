Tous prêts pour la dictée 2022 – Rendez-vous samedi !

L’édition 2022 de Tous prêts pour la dictée promet de bons moments ! Rendez-vous samedi 21 mai sur France 3.

Maya Lauqué présentera l’émission. Tous prêts pour la dictée a lieu ce samedi à 16H15. Préparez vos cahiers et vos stylos ! Cette année le texte sera lu par Gilles Lellouche.



Le réalisateur et scénariste vous lira un passage du roman d’Anne Berest, La carte postale (Grasset), récompensé en 2021 par le prix Renaudot des lycéens.

L’émission durera 57mn. Maya Lauqué sera entourée d’invités prestigieux et de collégiens.



Pour la quatrième année, le texte a été choisi car il est adapté pour préparer le brevet des collèges.

Si vous êtes en classe de 3e ou si ça fait longtemps que vous avez quitté les bancs de l’école, profitez-en pour réviser et surtout, amusez-vous ! Cliquez ici pour participer à la dictée