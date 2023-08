Un livre de Virginia Woolf annoté de sa main disponible en ligne gratuitement

La bibliothèque Fisher de l’Université de Sydney a numérisé l’exemplaire personnel de Virginia Woolf de la première édition de The Voyage Out (La traversée des apparences).

C’est le premier roman écrit par l’écrivaine mondialement connue. Cet exemplaire contient des inscriptions et des modifications de sa main. On pourra par exemple, découvrir les révisions effectuées par l’autrice notamment aux chapitres 16 et 25.

Aujourd’hui chacun peut découvrir ce fascinant moment de littérature grâce à la numérisation de cet exemplaire.

Cette première édition et copie personnelle de V. Woolf est la seule de son genre accessible au public dans le monde.

Acquis pour la première fois par l’équipe des livres rares de la bibliothèque dans les années 1970 par l’intermédiaire d’un libraire en Angleterre, le livre a été redécouvert en 2021 par le responsable des services de métadonnées de la bibliothèque Fisher.



Pour accéder au livre c’est ici (Conseil soyez patient le document est assez lourd et le chargement de celui-ci prend un peu de temps).

