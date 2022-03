Un Mooc sur les Arts et les Années folles - IDBOOX

A l’occasion de l‘ouverture de l’exposition Pionnières, artistes dans le Paris des Années folles au musée du Luxembourg, la RMN Grand Palais et la Fondation Orange proposent un Mooc.



Ce cours gratuit débute le 28 mars et les inscriptions sont ouvertes. Il y a aussi une section pour les enfants de 8 à 12 ans.

En complément de l‘exposition Pionnières (réservez vos entrées) participez à ce MOOC gratuit et passionnant sur l’art.

La décennie 1919 – 1929 donne lieu à une formidable production artistique. Ces 10 années sont à peine assez longues pour abriter la multitude de créations littéraires, musicales, plastiques, architecturales et décoratives qui marqueront le siècle.



Le Mooc propose aux participants d’aborder ce sujet des Années folles sous trois prismes : le corps en liberté, la modernité en marche et, entre ordre et subversion.



Le cours s’attachera aussi à répondre à ces questions : En quoi ces années ont-elles été « folles » ? Quelles ont été les conséquences de cette effervescence dans le domaine des arts : arts du spectacle, musique, cinéma, mode et maquillage ? Pour vous inscrire gratuitement c’est ici

