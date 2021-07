Un site web et un jeu vidéo dédiés à la culture italienne - IDBOOX

Italiana est un tout nouveau portail web dédié à la culture italienne. Ce site a pour objectif de faire découvrir à toutes et tous l’Art, la Musique et la Culture italienne.

Le site est une découverte passionnante pour celles et ceux qui désirent en savoir plus sur l’Italie. De nombreuses informations sont mises en avant sur l’art bien sûr mais aussi sur la cuisine, l’archéologie, le patrimoine…

Un seul regret, Italiana n’est qu’en italien et en anglais.

Pour compléter ce dispositif, le Ministère des Affaires Etrangères italien propose un jeu vidéo disponible gratuitement.

Land of Wonders, est un jeu sur iOS et Android qui vise à promouvoir le patrimoine culturel et les merveilles de l’Italie.

Un jeu vidéo dédié à l’Italie

Land of Wonders présente Elio. C’est un gardien de phare expérimenté qui, chaque matin, à l’aide des 20 étincelles qu’il a récupérées la veille dans les 20 régions d’Italie, allume le soleil.

Au cours de leur périple, les joueurs rencontrent cinq Gardiens. Ils les guident à la découverte de la Nature, de la Cuisine, de l’Art, du Spectacle et du Design…



Le joueur est invité à franchir 100 niveaux de puzzle game, chacun présentant une reconstitution en 3D d’un monument italien. Et pour s’évader complètement, des partitions originales inspirées des grands classiques italiens, et des célèbres bandes originales de films, créent l’ambiance du jeu. Pour accéder et découvrir c’est ici

