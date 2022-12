Une carte interactive gratuite permet de voir en réel tout l’univers

Si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, voici une belle nouvelle ! Vous allez voir l’univers comme jamais grâce à une carte interactive en très haute définition comme si vous étiez un astronome.

Créée par des scientifiques de l’Université Johns Hopkins (USA) avec des données extraites pendant deux décennies par le Sloan Digital Sky Survey, la carte permet au public de découvrir des données auparavant uniquement accessibles aux scientifiques.



Brice Ménard , professeur à l’université explique : “Les astrophysiciens du monde entier analysent ces données depuis des années, ce qui a conduit à des milliers d’articles et de découvertes scientifiques. Mais personne n’a pris le temps de créer une carte magnifique, scientifiquement précise et accessible aux non-scientifiques. Notre objectif ici est de montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment l’univers.”

La carte interactive, qui représente la position réelle et les couleurs réelles de 200 000 galaxies, est disponible en ligne, elle peut également être téléchargée gratuitement.



Chaque point sur la carte est une galaxie et chaque galaxie contient des milliards d’étoiles et de planètes. La Voie lactée est l’un de ces points, celui tout en bas de la carte.

Prêts pour le voyage ? Accédez à la carte ici

