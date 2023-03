Une série de podcasts sur les œuvres volées par les nazis

« À la trace. Histoires d’œuvres spoliées pendant la période nazie » est une nouvelle série de podcasts produite par le ministère de la Culture.

Ces podcasts sont proposés gratuitement. Il y a 6 épisodes de 25 minutes chacun. Ils sont réalisés par Léa Veinstein et racontés par Florence Loiret Caille.

Chacun des 6 podcasts raconte l’histoire d’une ou plusieurs œuvres spoliées en France ou en Allemagne pendant la guerre et dont il a fallu retracer la provenance et identifier les propriétaires, et parfois les ayants droit.

Le public pourra ainsi écouté l’histoire de Les peupliers Arbres Composition de Fédor Löwenstein, spoliés à l’artiste, ou encore, Rosiers sous les arbres de Gustav Klimt, spolié à Nora Stiasny.

Chaque épisode donne la parole aux descendants ou représentants des spoliés, aux chercheurs de provenance, aux musées qui conservaient les œuvres et à un membre de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture.

Pour écouter c’est ici