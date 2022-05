Visitez le musée de l’Armée et les Invalides en ligne et gratuitement

Le musée de l’Armée est désormais sur Google Arts & Culture. Les internautes du monde entier peuvent visiter l’Hôtel national des Invalides et bien d’autres choses passionnantes ayant trait à l’histoire de France.

Vous allez pouvoir admirer les trésors du musée de l’Armée comme jamais avec une promenade à 360° au cœur de l’institution.

Avec Street View, découvrez ou redécouvrez dans les moindres détails, le Dôme des Invalides, la crypte du tombeau de l’Empereur, le Lanternon, les fresques de la coupole…

De plus, seize Stories proposent une découverte ludique et parfois décalée, permettant d’aborder les collections selon différents angles.

Enfin, explorez plus de 2000 objets. Chacun est accompagné d’un cartel et d’un visuel en HD permettant une immersion complète dans l’œuvre et une exploration fine des détails. Une sélection de pièces offre également un descriptif plus détaillé.

La visite est ludique, interactive et immersive ! Voilà de quoi plaire aux amateurs d’histoire et aux curieux !

Pour accéder à la visite du musée de l’Armée c’est ici

