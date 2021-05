Visitez Paris, Berlin, Rotterdam et Chicago en réalité augmentée - IDBOOX

Avec la pandémie, il est quasi impossible de voyager, mais virtuellement c’est possible.



Embarquement pour 4 villes magiques avec l’application de réalité augmentée Magnicity.

Paris, Berlin, Rotterdam et Chicago, ça vous tente ?

Magnicity et Timescope (lire nos articles) ont lancé l’application éponyme. Disponible pour l’instant sur iOS elle le sera prochainement sur le Play Store.



L’appli est entièrement gratuite et vous promet une expérience époustouflante ! Chaque visite se fait à distance, comme si vous étiez présents perchés sur un point d’observatoire.

Partez à Paris (Paris Montparnasse), Berlin (Berliner Fernsehturm), et dès le mois de mai Rotterdam (Euromast) et Chicago (360 Chicago Hancock Tower).

Une table d’orientation virtuelle

Telle une table d’orientation virtuelle, l’application intègre la technologie de réalité augmentée qui permet d’accéder à la vue panoramique de la ville dans son intégralité.

On localise rapidement et précisément les sites et monuments du panorama. Quelles que soient les conditions météorologiques, il suffit de pointer sa caméra vers l’horizon pour que les lieux se superposent à la vue.

Cette technologie permet de profiter du paysage sans aucune contrainte de localisation pour l’utilisateur. L’expérience la plus spectaculaire sera vécue sur site, à plusieurs centaines de mètres d’altitude lors de la réouverture des observatoires.

De la culture et des vues magiques !

Les descriptions des monuments mixent informations classiques et anecdotes, des textes courts, des « stories » – pastilles vidéo d’1’30’’, des filtres ou encore des reconstitutions 3D. En tout, 200 sites et monuments sont répertoriés dans l’application Magnicity.

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits ici