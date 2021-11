Visitez un récif coralien en réalité augmentée ! - IDBOOX

Et si on allait visiter les océans de façon ludique et éducative grâce à la réalité augmentée? C’est la proposition faite par Le Smithsonian, The Hydrous et Adobe.

Pensée pour les élèves et les enseignants, cette visite est ouverte à tous et gratuite.



Visitez les récifs de coraux, sensibiliser les plus jeunes aux défis de la nature tels sont les objectifs de cette application qui utilise la réalité augmentée (RA).



Pour l’utiliser, il faut télécharger l’application Adobe Aero sur iOS ou sur certains smartphones Android (actuellement en version beta).

En téléchargeant l’appli, vous voyez une série d’animations interactives en 3 dimensions. Grâce à cela, on comprend et on visualise concrètement la vie marine avec des rendus photoréalistes et des rendus numériques. Il ne s’agit pas seulement de visualiser un modèle en RA, mais de vivre une narration avec une interactivité profonde, qui est la clé du processus d’apprentissage.



L’expérience est actuellement en anglais on espère que le français sera bientôt intégré. Essayez c’est génial !

Pour découvrir d’autres contenus culturels en ligne et gratuitement c’est ici