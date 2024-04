Vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT librement

OpenAI fait un grand pas en avant dans sa stratégie pour élargir l’accès à ChatGPT, son intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle s’installe dans notre paysage quotidien. Qu’elle soit visible ou invisible, l’IA est de plus en plus présente autour de nous. Ses apports et ses bénéficies sont encore méconnus de la majorité des gens.

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT veut ouvrir son intelligence artificielle à un plus large public. Aujourd’hui ChatGPT est disponible dans 185 pays et 100 millions de personnes utilisent son intelligence artificielle. Ca n’est pas encore suffisant pour entrainer son ChatBot intelligent.

Désormais, OpenAI permet d’utiliser ChatGPT sans avoir un compte. Vous arrivez sur la page et vous pouvez commencer à converser avec l’IA sans être enregistré. La compagnie pense que cela va aider plus de personnes à sauter le pas. Ce lever de barrière sera rendu disponible progressivement à travers le monde.

ChatGPT se libère de ses entraves

Il faut savoir que l’utilisation gratuite de ChatGPT lui permet de décupler ses neurones en s’appuyant sur vos demandes. Si vous ne souhaitez pas que ChatGPT enregistre vos échanges vous pouvez lui mentionner avant de commencer. OpenAI est fairplay puisque cette option est également disponible dans la version libre.

Si vous possédez déjà un compte vous avez accès à votre historique ainsi qu’à d’autres fonctions exclusives.

OpenAI indique par la même occasion qu’elle va ajouter des garde-fous dans les prompts pour éviter les dérives. Elle a simplement précisé qu’elle allait bloquer les créations avec son IA et les prompts dans un ensemble plus vaste de catégories sans les nommer.

En ces temps de désinformation et de multiplication des fake news, c’est plus que nécessaire.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.