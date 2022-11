2 BD qui vont plaire aux enfants : Ariol et Petit Tom

BD Kids publie deux nouvelles BD ! Avec Ariol – Vieux sac à puces et Petit Tom et le dessin magique les enfants vont passer un agréable moment de lecture. On vous en dit plus ci-dessous.

Ariol le tome 18 !

Emmanuel Guibert revient accompagné de l’illustrateur Marc Boutavent pour une aventure épique. Pour cette nouvelle histoire, la bonne humeur est au rendez-vous !

Ce tome 18 met tout naturellement en avant Dix-huit, le chien de mamie Annette et papi Atole. On se marre, on se poile même, tout au long des 64 pages de la bande dessinée.

Ariol c’est plus de 1,9 million d’exemplaires vendus, et ce nouvel opus promet de plaire à beaucoup d’enfants. On conseille cette lecture aux juniors de 6 ans et plus, et vous aussi les parents, vous avez le droit de le lire… enfin si vos enfants vous laissent faire ! Wouaf !

Petit Tom et le dessin magique

Avec Petit Tom et le dessin magique, on entre dans un autre univers. Jacques Duquennoy propose aux jeunes lecteurs à partir de 2 ans une promenade pleine de rêves et de couleurs où l’imaginaire est à l’honneur.

Petit Tom est handicapé, il dessine un lapin. Avec son compagnon fictif ils partent à l’aventure dans un monde de couleurs.

Cette histoire douce est une véritable invitation poétique. Elle stimule l’imaginaire des petits, tout en abordant le thème de la différence.

Une BD est à lire et à relire sans modération !

