2 nouveaux livres de Tatsu Nagata pour apprendre les sciences naturelles

Les sciences naturelles, la collection aux 46 albums documentaires, s’enrichit de 2 nouveaux titres.

Cette fois, Tatsu Nagata, le scientifique préféré des enfants, nous parle du Papillon et de l’Eléphant dans deux albums adaptés aux petits dès la maternelle.

Son objectif, faire aimer la nature, apprendre aux jeunes générations à la préserver et à la comprendre.



Ces deux livres sont une fois encore magnifiquement illustrés et le pas à pas et magistralement expliqué.

Dans Papillon, l’auteur synthétise à merveille le cycle de vie du Lépidoptère : œuf, chenille, chrysalide …

Dans l’Eléphant, on s’intéresse à la vie et l’œuvre du pachyderme : la gestation, le barrissement, on y apprend aussi que c’est l’un des animaux qui ne peut sauter.

Les sciences naturelles (Seuil Jeunesse) de Tatsu Nagata c’est juste du plaisir et l’accession à la connaissance avec humour et sérieux !

