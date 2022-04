Sélection de 4 livres jeunesse sur la nature pour apprendre et s’amuser

Avec le printemps on a envie de se rapprocher de la nature. Nous avons sélectionné pour les jeunes lecteurs 4 livres passionnants qui parlent de nature et d’animaux !



Petit voyage au pays des livres avec Les bêtes qui font peur – Sauvage ? (Seuil Jeunesse) – Mon cahier forêt (Glénat jeunesse) – Sur le chemin des dinosaures (La Martinière Jeunesse) .

Sauvage ? d’Alexandre Galand et Delphine Jacquot

Vous avez dit sauvage ? Mais que voulons nous dire quand on utilise ce terme ? Ce documentaire passionnant invite les jeunes lecteurs à questionner notre rapport à l’autre et à l’inconnu.



Parfaitement documenté et illustré, Sauvage s’attache à expliquer cette notion en s’appuyant sur l’histoire. C’est un voyage très instructif découpé en 4 grandes sections : Les sauvages de légende, les sauvages pour l’occident, la nature sauvage, les sauvages masqués. Cet ouvrage est nécessaire pour comprendre pourquoi il faut protéger ce qui nous entoure !

Lecture conseillée à partir de 8 ans Pour lire un extrait ou vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Les bêtes qui font peur de Tatsu Nagata

Lion, araignée, serpent, requin, loup, tyrannosaure, crocodile ces 7 animaux sont Les bêtes qui font peur.

Tatsu Nagata compile sept albums de la collection «Les sciences naturelles » pour notre plus grand plaisir. En quelques traits, mots et couleurs, les animaux sont présentés de façon scientifique, accessible et surtout très drôle. Un livre à picorer au fil de l’eau pour rugir de plaisir !

Lecture conseillée à partir de 3ans Pour lire un extrait ou vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Mon cahier forêt d’Elodie Balandras et Lucie De la Héronnière

Ce cahier d’activités fourmille d’informations et de petits exercices ludiques et scientifiques faciles à réaliser pour apprendre à connaitre la forêt. Il aide à comprendre l’écosystème des forêts et comment les protéger. Des jeux sous forme de rébus, de mots mélangés, de sudoku etc… contribuent à la bonne compréhension du sujet.

Vos enfants ne verront plus jamais la promenade en forêt de la même manière !

Lecture conseillée à partir de 7 ans Pour lire un extrait ou vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Sur le chemin des dinosaures de Tony Voinchet et Simon Bailly

Ce livre Pop-up qui se transforme en tapis de jeu est un vrai coup de cœur ! Sur le chemin des dinosaures est un documentaire pas comme les autres. Il foisonne d’informations sur les dinosaures. Les enfants vont devenir incollables sur le sujet et surtout ils vont pouvoir se projeter grâce aux 6 popup intégrés dans le livre.

Cet album est remarquable de par sa conception et son contenu un Must have pour les fans de la Préhistoire !

Lecture conseillée à partir de 7 ans Pour lire un extrait ou vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres idées de livres pour les enfants dans notre rubrique ici