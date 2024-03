3 livres pour les juniors – A la poursuite des assassins de l’empereur, En voiture Simone, La valise de Mr Li

Glénat Jeunesse publie trois nouveautés pour le jeune public. Nous avons lu ces albums et voici notre avis.

Nous avons sélectionné : A la poursuite des assassins de l’empereur d’Andy Seed et James Weston Lewis. En voiture Simone de Géraldine Collet et Maureen Poignonec. La valise de Monsieur Li en coédition avec Amnesty International de Bernard Villiot et Bérangère Mariller – Gobber.

La valise de Monsieur Li

L’histoire

Monsieur Li est toujours assis sur le même banc. On ne sait rien de lui, juste qu’il vient de loin. Pour tromper l’ennui, il découpe des morceaux de papier ou dessine avec ses mains des ombres d’animaux. En Chine, il était conteur. Il est entré dans le pays sans papiers ni permis. Mais un matin, Monsieur Li n’est plus là. Un passant dit l’avoir vu partir avec des policiers. Les enfants du quartier se questionnent…

Pourquoi le lire ?



Lorsque Monsieur Li est emmené par la police, il ne reste que sa valise. Celle-ci contient toute l’histoire de sa vie. Alors parents et enfants se mobilisent pour qu’il puisse revenir et cela fonctionne !



Ce livre ouvre les portes vers un dialogue avec les enfants sur le thème de l’exil, des sans-papiers et de l’immigration. L’album s’ouvre comme une valise, les dessins crayonnés apportent une certaine sérénité face à un sujet complexe et douloureux à aborder avec les enfants.

Lecture conseillée à partir de 5 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

En voiture Simone

L’histoire

Au poulailler, les journées s’égrènent lentement. Simone rêve de prendre ses cliques et ses claques. Seulement, elle n’a pas le permis de conduire, et voler… comment dire ! Heureusement, Josette qui connaît tous les recoins de la ferme, emmène son amie dans la grange. Installée au volant d’un tuk-tuk, Simone se sent pousser des ailes, direction Plume-sur-Mer ! C’est le début d’une folle virée pour les deux gallinacées. Mais sur la route, de nombreuses surprises les attendent.

Pourquoi le lire ?

En voiture Simone c’est une aventure entre 2 poules qui n’ont pas le permis de conduire ! L’album apporte son lot d’humour et de bonne humeur. Mais il va plus loin, il aborde des thèmes importants comme l’entraide, le courage, la sororité.

A l’approche des fêtes de Pâques les cocottes sont partout, Simone et Josette proposent un autre chemin !

Lecture conseillée dès 4 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

A la poursuite des assassins de l’Empereur

L’histoire

À Rome, sous l’empire romain, une terrible conspiration vise à assassiner l’empereur. Qui sont les traîtres ? Quand et comment vont-ils passer à l’action ?

Ce sombre projet est heureusement découvert par Julius et Flavia, deux jeunes aventuriers prêts à tout pour empêcher cet épouvantable crime.

Ensemble, saurez-vous échapper aux brigands lancés à vos trousses et déceler les indices semés tout au long de cette intrigue ?

Pourquoi le lire ?

Cet album est un livre-jeu à destination des jeunes passionnés d’histoire et d’intrigues.

Cette enquête va permettre aux enfants d’entrer au cœur de la Rome Antique.

Tout en s’amusant et en résolvant les énigmes on aborde quelques notions de latin et on apprend à connaitre les chiffres romains grâce à un livret placé à la fin du livre.

Ludique et intéressant, « A la poursuite des assassins de l’empereur » a été conçu avec le British Museum.

Lecture conseillée à partir de 7 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

