Samsung Galaxy Z Flip 5 – A 759€ c’est le mega bon plan du week-end

Vous n’allez pas en revenir, le prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 baisse encore ! C’est une bonne nouvelle si vous voulez un smartphone pliant et compact !

Le Galaxy Z Flip5 peut vous revenir 759 euros. Voici comment faire. Impossible ? Non pas du tout on vous dit ce qu’il faut faire !





Tout d’abord il faut suivre nos liens (c’est sympa pour la rédaction) ensuite saisissez le code SAMSUNG10. Vous obtenez une réduction de 90 euros immédiate. Le smartphone 256Go passe à 909€ au lieu de 999€. Utilisez ensuite l’ODR de 150 euros de remboursement. Le Z Flip5 vous reviendra au final 759€ Cliquez ici. jusqu’au lundi 22/4 11h59

Il y a une autre offre en fonction de vos besoins.

Le Galaxy Z Flip5 est à 949 euros. MAIS vous obtenez en plus une coque de protection + 1 batterie externe Paris 2024. Là aussi il vous faudra utiliser le bon de remboursement pour obtenir le prix final. Cliquez ici

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Les points forts

Outre son puissant processeur qui permet de faire tourner Galaxy AI, les changements notables du Galaxy Z Flip 5 par rapport à son prédécesseur concernent son apparence.

Les dimensions de l’écran extérieur passent de 1,9 pouces sur le Galaxy Z Flip 4 à 3,4 pouces sur le Z Flip 5. Beaucoup plus grand, il permet des interactions plus poussées sans ouvrir l’écran intérieur comme répondre à ses messages.

Cette dalle gagne aussi en luminosité. Elle affiche des pointes à 1600nits.

L’autre changement très attendu concerne la charnière. Elle prend la forme d’une goute d’eau. Elle marque moins la pliure et elle ne laisse plus apparaitre d’espace entre les deux parties de l’écran.

Autre amélioration très appréciable, le smartphone est moins épais quand il est plié. Il passe de 17,1mm à 15,1mm. On sent tout de suite la différence quand on le glisse dans une poche.

