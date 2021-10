3 livres qui donnent envie d’aller à l’école ! - IDBOOX

Les vacances se terminent et les enfants vont peut-être avoir un peu de mal à retourner en classe.



Alors voici trois livres malins et sympas, à partir de 3 ans, qui vont leur donner la banane !

Petit Lou à l’école des Grands (Ed. Langue au chat)

Petit Lou adore aller à l’école, il y rencontre des tas de gens, tous différents : Timothée et Typhaine des petits singes comiques, Léon le lion, Margot et Théo la tortue et l’escargot. Petit Lou, un peu intimidé n’ose pas trop, mais la maitresse est là pour réunir ce petit monde !



Hélène Chetaud et Erine Savannah nous offrent un joli album, plein d’humour et de tendresse. Petit Lou à l’école des grands est un bel exemple du vivre ensemble. Il rassure les enfants un peu angoissés et les aide à identifier les différents tempéraments qu’ils côtoient.

Lecture conseillée à partir de 3 ans

Lecture conseillée à partir de 3 ans

La Punition (Ed. Glénat Jeunesse)

Une petite fille à la créativité débordante, un papa un peu laxiste, elle ne connait pas les limites à respecter quand on est à l’école, alors la maitresse se fâche et la punie ! Une fois, deux fois, trois fois. Mais à chaque fois qu’elle est punie, son papa lui donne raison. Alors quand la maitresse lui demande de raconter une chose qu’elle aime, elle déclare : « Moi à chaque fois que je ne fais pas ce qu’il faut, mon papa m’offre un cadeau rigolo » !



La Punition de Mayana Itoïz et Anne Hemstege nous interroge avec bienveillance, sur les limites, celles qu’on adore franchir et celles que les adultes imposent.



Si votre enfant a tendance à n’en faire qu’à sa tête, lisez ensemble ce livre et discutez-en avec lui.

Lecture conseillée à partir de 4 ans

Lecture conseillée à partir de 4 ans

Vive la Maternelle ! (Ed. Milan)

Vive la Maternelle est un livre d’activités de Cécile Petit, illustré par Marion Cocklico. Cet album permet d’apprendre des tas de choses et de s’amuser. Le livre est partagé en 2 parties. La première explique à l’enfant le rythme des journées et comment s’organise la classe, la seconde se penche plutôt sur les activités scolaires en fonction des saisons.

A la fin du livre on trouve des stickers. Ceux-ci permettent à l’enfant de participer au livre en fonction des sujets présentés. Des doubles pages sont aussi là pour que les enfants s’expriment en fonction de leurs envies.



Entre le guide et le journal de bord, Vive la Maternelle! est un livre ludique qui permettra aussi à la famille de conserver les souvenirs précieux de l’année de maternelle.

Lecture conseillée à partir de 3 ans

Lecture conseillée à partir de 3 ans

