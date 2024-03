3 romans jeunesse pour grandir : Stitch, Sugar Mystery, Mary et le langage de la forêt

En ce printemps 2024, la lecture fait pousser les grandes idées. Voici une sélection de romans pour les 9 – 10 ans à découvrir sans modération.

Nous avons choisi : Stitch de Pádraig Kenny (Lumen), Sugar Mystery de Catherine Kalengula (PKJ), Mary et le langage de la forêt de C. C. Harrington (Milan).

Stitch

Résumé

Dans un château dissimulé au fond des bois, un brillant professeur a insufflé la vie à Stitch grâce à une incroyable expérience scientifique. Depuis, le garçon pas comme les autres y vit à l’abri des regards… jusqu’au jour où l’ambitieux neveu de son créateur frappe à la porte. Aussitôt, sa vie – ainsi que celle de son meilleur ami Henry – bascule. Finiront-ils en rats de laboratoire ou sauront-ils échapper à ce savant fou et trouver leur place dans un monde qui n’est peut-être pas prêt à les accueillir ? Au fond, et si c’étaient eux, les plus humains des monstres ?

Pourquoi le lire

Qu’est-ce qu’être humain ? Doux et amer à la fois, « Stitch » nous plonge dans son récit aux thèmes variés : questionnement sur l’existence, la découverte des autres et de la société, la place de l’humain (par le biais de nos personnages principaux) dans le monde mais aussi l’acceptation [de soi, des autres] et l’empathie.

Les personnages sont nuancés ; Stitch est innocent, presque naïf, mais extrêmement attachant.

Henry, quant à lui, démontre de plus de profondeur qu’on ne croit de prime abord. Leur duo, ainsi que le duo Stitch-Alice, fonctionnent très bien et maintiennent les lecteur·ice·s à leurs côtés, avec un ton qui oscille entre scènes sombres et émerveillement. Un conte comme on est les aime !

À partir de 10 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Sugar Mystery T1

Résumé

Passionnée d’enquêtes policières et de pâtisserie, Clara vient d’emménager avec son père en Angleterre. Malgré ses difficultés à s’intégrer dans son nouveau collège, elle se rapproche de Felicity, une châtelaine qui n’a pas froid aux yeux, et de Riley, une jeune fille timide. Elle leur propose même de leur apprendre à confectionner des macarons ! Ses gâteaux ont un tel succès, que Felicity et ses parents en commandent à l’occasion de la fête…

Pourquoi le lire

Une série cosy mystery pour les enfants ? C’est possible avec « Sugar Mystery » !

Alors que Clara découvre sa nouvelle vie à Oxford et essaie de s’intégrer, un tableau de grande valeur disparaît. Clara, Felicity et Riley vont donc décider d’enquêter afin d’empêcher les parents de Felicity de mettre la grand-mère, qu’ils croient responsable, en EHPAD.

Un roman plein de mystère et d’action, avec un belle amitié qui se tisse au fur et à mesure de la lecture. Parfait pour les jeunes détectives en herbe (mais ne faites pas la même chose chez vous ! Sauf les macarons, ça, c’est même recommander !).

À partir de 9 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Mary et le langage de la forêt

Résumé

Ce livre est le parcours poignant de Mary, enfermée dans son bégaiement, jusqu’à sa rencontre salvatrice avec la nature sauvage. En effet, la jeune anglaise, rejetée par la société conservatrice du début des années 60, découvre une panthère abandonnée, réfugiée dans une merveilleuse forêt des Cornouailles qui semble là pour accueillir et protéger l’enfant et l’animal.

Pourquoi le lire

« Mary et le langage de la forêt » est un joli roman sur la nature, la communication et les différences. Dans l’ensemble, l’ambiance est douce ; tout comme Fred, le personnage de son grand-père – et sa relation avec lui est touchante. Certains passages sont difficiles, et les émotions sont présentes. Mary arrivera-t-elle à sauver Tornade ?



Les chapitres oscillent entre les points de vue de Mary et de Tornade. L’épilogue clos le récit d’une très belle manière. Un roman à mettre entre les mains des enfants qui aiment les animaux, ont besoin de surmonter des obstacles et/ou d’accepter leurs différences.

À partir de 10 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités