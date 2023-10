5 albums jeunesse à lire en octobre pour les enfants de 5 à 8 ans

Depuis la rentrée scolaire, les enfants n’ont peut-être pas eu le temps de lire rien que pour le plaisir.

Nous remédions à cela avec une sélection d’albums dédiés aux juniors de 5 à 8 ans. Au programme : découvertes, aventures et crises de rire !

Voici : L’attaque des slips tueurs d’Elise Gravel et Au cœur du naufrage de Félix Elvis, Lucie Le Moine et Aurélien Mayry (Milan). Les As de la jungle – Opération tour du monde (Privat Jeunesse). La Princesse et le grenouille de Philippe Jalbert (Glénat). Idéfix et le druide de M. Choquet et P. Fenech (Editions Albert René).

L’attaque des slips tueurs – Une BD Hilarante sur les Fake news

Comment parler de Fake News sans faire paniquer les enfants tout en les informant le plus justement possible ? La réponse est dans ce livre.

Sous forme de BD, l’autrice découpe son livre en 6 chapitres. Elle explique par le menu et avec beaucoup d’humour ce que sont les Infox et comment les repérer.

Drôle et hyper pédagogique, ce livre est à mettre dans toutes les bibliothèques dès 8 ans.

Pour acheter ce livre

Au cœur du naufrage – Le Titanic raconté autrement

Louise, 12 ans est aux anges, avec ses parents elle va traverser l’Atlantique dans le plus beau paquebot du monde le Titanic !

Nous sommes en 1912 et le 14 avril, le navire sombre emportant avec lui ses mystères. Tragédie humaine, évènement social, technique et politique pour l’époque, Louise ne pourra peut-être pas aller au bout de ses recherches.



Sous forme de BD, les auteurs racontent appuyés par un grand spécialiste du Titanic, ce naufrage en faisant des focus passionnants. Tout est vrai dans ce livre et le jeune lecteur découvre l’extraordinaire aventure de Louise. La fin du livre contient un cahier documentaire.

A conseiller dès 8 ans.

Les As de la Jungle 2 – Opération tour du monde

Si vos enfants ont aimé le film sorti au mois d’août, cet album est le parfait prolongement du long-métrage ! Dans ce livre, on retrouve Miguel, Batricia, Camélia, Bob et tous les amis.



Ils doivent sortir de leur jungle favorite pour aller sauver le monde Ils doivent stopper un castor diabolique qui recouvre la jungle d’une mousse toxique.

C’est l’occasion pour nos compères accompagnés de nouveaux amis de faire le tour du monde pour trouver un antidote et sauver l’écosystème.

Cet album entièrement illustré reprend les illustrations du dessin animé. Il est dans la droite ligne du film qui plaira aux petits aventuriers dès 5 ans.

Pour acheter ce livre

La Princesse et LE grenouille

Louise est une princesse qui a tout d’une princesse alors quand UN grenouille lui adresse la parole pour lui demander de l’embrasser afin qu’il se transforme en prince cela ne lui plait pas ! Elle ce qui l’amuse c’est de faire la connaissance d’un grenouille qui parle.

Au programme de cet album à mi-chemin avec la BD de l’humour beaucoup, une revisite décalée du conte classique et quelques messages bien sentis.

A conseiller dès 7 ans –

Idéfix et le Druide

C’est déjà le 5e tome de la collection Idéfix et les irréductibles. Le livre raconte l’histoire de la première rencontre entre Idéfix et Panoramix, le druide gaulois, dans les rues de Lutèce, où des chiens disparaissent mystérieusement la nuit.

La BD est un hommage fidèle et respectueux à l’univers d’Astérix, avec de l’humour, de l’aventure et de la magie. Les dessins sont sympas et colorés, et les personnages attachants et drôles.

A conseiller dès 6 ans –

