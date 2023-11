8 livres Pop-Up pour petits et grands à offrir ou à s’offrir !

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons sélectionné huit livres Pop-up pour enfants et grands amoureux de beaux livres.

Ce sont des livres magiques, superbement réalisés, de belles histoires, le tout avec beaucoup, beaucoup de surprises pour inviter à la lecture, voici nos choix !

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, l’édition collector Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, l’édition collector

Si le texte de J.K. Rowling reste intemporel, on peut dire que les illustrateurs Miraphora Mina et Eduardo Lima nous font un cadeau exceptionnel.

Chaque page est illustrée et contient aussi des animations, découpes, pop-up à couper le souffle ! On vous met quelques photos sans dévoiler le plus beau !

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban de J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse)

A conseiller de 10 ans à 99 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Pop-Up Océan Pop-Up Océan

Ce documentaire animé est un véritable régal pour les yeux et les neurones. On y explore les fonds marins de façon extraordinaire.

Tout est passé en revue : la vie des océans, ses habitants, les mythes …

Techniquement Océan est vraiment bluffant, l’album permet une immersion dans les profondeurs assez unique. On adore !



Pop-Up Océan d’Anne Jankeliowitch, Olivier Charbonnel, Annabelle Buxton. (Ed. La Martinière Jeunesse)

A conseiller dès 7 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

Le petit théâtre d’ombres – La Belle et la Bête Le petit théâtre d’ombres – La Belle et la Bête

Nous n’avons qu’un mot, ce livre est spectaculaire ! C’est encore une fois, une histoire incontournable mais là on touche au génial ! Grands et petits ne pourront qu’être bluffés par tant de beauté !

Pour manipuler ce livre, il faudra un smartphone et allumer la lampe torche (pas obligatoire mais c’est encore plsu magique). On glisse celui-ci dans les pages et les pop-ups se projettent au plafond. On lit bien au chaud dans le noir, ou en plein jour, l’expérience n’est pas la même c’est grandiose !

La Belle et la Bête chez La Martinière Jeunesse

A conseiller dès 5 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

Pop-Up Cendrillon Pop-Up Cendrillon

Que diriez-vous de replonger dans l’histoire de Cendrillon, légèrement revisitée ? Avec ces superbes illustrations pop-up animées de découpes laser, cet incontournable de la littérature jeunesse reprend vie de façon somptueuse et originale.

Certaines découpes font penser à de la dentelle. C’est joli et enchanteur ! On valide à 100% !

Pop-Up Cendrillon de Dinara Mirtzlipova (Glénat jeunesse).

A conseiller dès 4 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

L’alphabet s’amuse L’alphabet s’amuse

Cet album est un livre animé pour apprendre l’alphabet en s’amusant. Le jeune lecteur manipule les languettes pour reconstituer une lettre en correspondance avec l’image.

L’alphabet n’est pas un abécédaire donc les lettres ne sont pas dans l’ordre. Ici on incite l’enfant à utiliser les interactions pour mieux découvrir le mécanisme de formation de chaque lettre. C’est un très beau livre, original et instructif qui favorise l’observation !

L’alphabet s’amuse de Camille Pichon (Ed. Milan)

A conseiller dès 4 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

Pinocchio Pinocchio

Avec cet album, vous allez redécouvrir le conte de Collodi comme jamais. Chaque page est animée par des pop-ups féériques. Ici l’éditeur ne se base pas sur l’histoire de Disney, mais raconte la véritable histoire du pantin de bois créé et élevé par Gepetto.



Ce livre est un incontournable de la littérature jeunesse, aujourd’hui vu sous un prisme étonnant et assez magique !

Pinocchio de Philip Giordano (Glénat Jeunesse)

A conseiller dès 3 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

Le grand livre animé du vivant Le grand livre animé du vivant

Pop-up, roues, flaps… ce documentaire animé est une révélation pour découvrir comment fonctionnent les êtres vivants. Plus de 50 animations contribuent à informer les juniors sur la biodiversité tout en leur faisant prendre conscience que nous sommes tous liés.

Les textes courts vont à l’essentiel, le reste est à découvrir par soi-même en participant aux différentes animations proposées.

Le grand livre animé du vivant de Pascale Hédelin et Didier Balicevic (Ed. Milan).

A conseiller dès 3 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Cette vie que j’aime infiniment Cette vie que j’aime infiniment

Six scènes sont proposées pour le plus grand bonheur des lecteurs dans ce magnifique livre théâtre qui s’ouvre de bas en haut et se découpe en 3 niveaux de profondeur. On y visite les arbres, les rivières…



Par exemple pour la première scène, la maman est avec son petit dans sa maison. Au premier niveau, on découvre l’hiver, le mur de la maison avec ses fenêtres puis on entre à l’intérieur. On aperçoit la maman installée avec son petit sur ses genoux lui lisant une histoire et sur troisième niveau on découvre le mur intérieur avec sa décoration cocoon.

La maman explique la beauté de tous ces environnements qui resteront gravés dans sa mémoire. Le tout est accompagné de textes poétiques.

Cette vie que j’aime infiniment de Capucine Lewalle et Maud Legrand (Casterman)

A conseiller à partir de 4 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités