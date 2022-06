Aldebert raconte Le mélangeur de rêves dans un livre et en audio

Aldebert raconte l’histoire du Mélangeur de rêves dans un très joli livre papier. Les fans seront ravis d’apprendre qu’il est possible aussi d’écouter cette incroyable aventure gratuitement grâce au QR code contenu dans l’ouvrage.



Le chanteur préféré des enfants leur a concocté une histoire extraordinaire mettant en scène Gaspard ou Gaspacho pour les intimes et sa petite famille.

Tout va bien dans le meilleur des mondes, seulement voilà le jeune garçon a un problème, il fait de terribles cauchemars.

Cauchemars, Aldebert a le remède !

Toutes les nuits, Gaspard se réveille en sursaut mort de trouille par ses rêves atroces. Il est atteint du même mal que feu son grand-père qu’il n’a jamais connu. Un jour, sa maman qui compatit à ses terreurs nocturnes, lui donne un objet étrange. C’est un appareil électronique avec deux boutons qui renferme une magie ancestrale, c’est un mélangeur de rêves.

On ne dévoilera pas la suite de l’histoire…. On préfère que les enfants profitent à fond de cette belle aventure imaginée par Aldebert et joliment illustrée par Florent Bégu.

Un mot sur le livre audio conçu en collaboration avec Sony. Aldebert prête sa voix à cette super aventure. Il est accompagné par des comédiens qui incarnent les différents personnages de Le mélangeur de rêves (Glénat Jeunesse). Le tout est génial à écouter et très drôle! On peut se laisser aller à l’audio uniquement ou alors suivre en lisant le livre.

Cet album illustré plaira aux fans d’Aldebert et aux parents, elle pourrait bien devenir un classique de la littérature jeunesse. Lecture conseillée à partir de 7 ans.

Qu’on se le dise Aldebert sera en tournée en France, à partir du mois de novembre, cliquez ici pour en savoir plus.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez des tas d’autres livres pour les enfants dans notre rubrique ici