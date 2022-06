Asus Zenbook 17 Fold – Prise en main en vidéo de l’incroyable PC portable pliable

L’Asus Zenbook 17 Fold est un PC portable incroyable avec un écran pliable de 17 pouces. Découvrez-le dans notre vidéo de prise en main.

L’Asus Zenbook 17 Fold est un PC portable hors du commun et il était présenté pour la première fois en Europe dans La Maison de demain Fnac/Darty. Ce lieu ne vous dit rien ? Il se trouve à Paris.

Les deux enseignes vous invitent à visiter cette maison jusqu’au 12 juin 2022 pour y découvrir des produits high-tech en vente ou à venir.

Parmi les nombreuses pépites qui feront rêver n’importe quel geek, on peut y découvrir l’Asus Zenbook 17 Fold. Le PC portable est mis en situation dans une sorte de bureau du futur rempli de gadgets high-tech. On a pu le manipuler pendant quelques minutes. L’effet waouh est garanti.

L’Asus Zenbook 17 Fold a l’apparence d’un ordinateur portable classique avec un écran et un clavier. En fait, il cache bien son jeu. Il est principalement constitué d’un écran tactile pliable OLED. Le clavier est simplement aimanté.

Asus Zenbook 17 Fold – Le PC portable du futur est déjà là

Lorsqu’on le retire, il laisse apparaître un immense écran de 17,3 pouces pliable. Il possède une définition 2,5K (2560 x 1920 pixels). On peut l’utiliser plié au format PC ou à plat au format tablette. Une béquille permet de le faire tenir. Le clavier peut même être utilisé quand il est détaché pour profiter de cet immense écran.

Cet appareil mesure à peine plus d’1 cm et pourtant c’est un PC à part entière. Il tourne avec un processeur Intel Core i7 de 12ème gen avec 16Go de RAM et un SDD de 1To.

L’ordinateur dispose également d’une caméra de 5MP, de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et de 2 ports USB-C. Il pèse 1,6kg et 2kg avec le clavier.

C’est le PC portable du futur tel qu’on l’imagine mais il est bien réel. L’Asus Zenbook 17 Fold devrait sortir entre le mois d’octobre et de novembre. Ca vous laisse le temps de faire quelques économies car ce petit bijou avoisine les 4000€.